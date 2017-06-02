К 2032 году пятница в России может стать выходным днем, заявил зампред регулятора Сергей Швецов на полях Петербургского экономического форума.

По его словам, этому будет способствовать повышение производительности труда и внедрение роботов.

«Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем», — предположил Швецов.

Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин рассказал о том, что рабочий день в будущем может сократиться до двух часов при росте зарплаты, сообщает «РИА Новости».