Учёные из США заверяют, что к 2030 году потребность в больницах исчезнет, их заменят персонализированная медицина и нанотехнологии.



Специалисты пришли к выводу, что благодаря развивающимся технологиям, к 2030 году у нас не будет потребности посещать больницы, так как сейчас уже появилась практика внедрения медицинских технологий не только в больницах, но и в домах, вскоре медицина может стать персонализированной, следственно, люди не будут ходить в больницы,- сообщает «Дни 24».



Как-то, вместо того, чтобы получать рецепты от врача, имплантанты мозга смогут читать ваши симптомы и передавать их непосредственно на смартфон, который будет распечатывать специальный набор лекарственных средств для вашего лечения. Достижения в районе геномики позволят узнать, какие болезни вы, скорее всего, получите, таким образом, вы будете к ним готовы, или даже сможете иметь возможность редактировать их из вашего генома.