К 2025 году в России создадут восьмитонный беспилотник

В российской компании «Кронштадт» сообщили о создании к 2025 году первого грузового беспилотника вертикального взлета и посадки массой до восьми тонн.

Аппарат может быть разработан и запущен в производство при соответствующем государственном финансировании. Пока же «Кронштадт» работает над гражданской версией беспилотного аппарата «Фрегат» маасой в одну тонну.

В будущем именно на базе «Фрегата» появится линейка беспилотных аппаратов вертикального взлета и посадки, способных к скоростному полету на большие расстояния. Самый крупный аппарат будет иметь размах крыла в 20 метров, сообщает ТАСС.