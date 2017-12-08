В 2025 году могут появиться Соединенные Штаты Европы
Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц предложил к 2025 году учредить Соединенные Штаты Европы.
«Европа - это гарантия нашего существования», - заявил Шульц, отметив, что Соединенные Штаты Европе - «единственный шанс Европы достойно противостоять другим регионам земного шара в условиях конкуренции».
В противном случае, по мнению Шульца, национал-экстремизм может одержать победу, сообщает «Национальная служба новостей».
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