В 2025 году могут появиться Соединенные Штаты Европы

Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц предложил к 2025 году учредить Соединенные Штаты Европы.

«Европа - это гарантия нашего существования», - заявил Шульц, отметив, что Соединенные Штаты Европе - «единственный шанс Европы достойно противостоять другим регионам земного шара в условиях конкуренции».

В противном случае, по мнению Шульца, национал-экстремизм может одержать победу, сообщает «Национальная служба новостей».