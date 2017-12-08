В 2025 году могут появиться Соединенные Штаты Европы

Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц предложил к 2025 году учредить Соединенные Штаты Европы.

«Европа - это гарантия нашего существования», - заявил Шульц, отметив, что Соединенные Штаты Европе - «единственный шанс Европы достойно противостоять другим регионам земного шара в условиях конкуренции».

В противном случае, по мнению Шульца, национал-экстремизм может одержать победу, сообщает «Национальная служба новостей».

Новости по теме
Теги:
Места: Европа, ЕС
Следующая новость Американский боксер хочет получить гражданство РФ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО