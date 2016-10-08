К 2024 году в космосе может остаться только китайская орбитальная станция

Китай к 2024 году может оказаться единственной страной, имеющей действующую орбитальную космическую станцию. Дело в том, что МКС к этому времени выработает свой ресурс, а больше ни одна страна, кроме КНР, не планирует активно развивать космические программы.

Как сообщил председатель Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации Лэй Фаньпэй, его страна планирует запустить экспериментальный базовый модуль своей космической станции около 2018 года с помощью тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5".

Позже, в 2022 году на орбиту запустят 20-тонную космическую станцию, состоящую из нескольких модулей. Срок службы китайской орбитальной станции будет рассчитан на 10 лет, она будет находиться на удалении до 400 километров от Земли, сообщает ТАСС.

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