В 2020 году NASA отправит к Марсу вертолет
Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) готовит для отправки к Марсу небольшой вертолет.
Его запуск намечен на июль 2020 года. Согласно планам NASA, этот летательный аппарат после доставки к Марсу вместе с новым марсоходом совершит несколько полетов над поверхностью планеты.
«Этот вертолет на Марсе имеет большой потенциал для будущего нашей науки, наших открытий и миссий по исследованию Красной планеты», - отметил директор NASA Джеймс Брайденстайн.
Как пояснили в ведомстве, вертолет будет доставлен на Марс в феврале 2021 года, передает ТАСС. Он совершит по меньшей мере пять полетов продолжительностью до 90 секунд.
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