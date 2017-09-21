В 2020 году Китай запустит космическую миссию к Марсу

В 2020 году Китай отправит первую исследовательскую космическую миссию к Марсу, сообщил главный конструктор проекта Чжан Жунцяо.

По его словам, Китай станет первой страной, совместившей в одной миссии орбитальные и наземные работы на Марсе.

Ученый также отметил, что к 2030 году китайские исследователи планируют получить образцы почвы и скальной породы Марса.

«Марс может стать не только подходящим местом для его освоения человеком или роботами. Исследование эволюции этой планеты поможет дам найти ответы на некоторые ключевые вопросы космологии. В будущем это окажет сильное влияние на нашу жизнь», – цитирует «Экономика сегодня» слова Жунцяо.