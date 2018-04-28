В 2019 году военные РФ получат беспилотники «Форпост»

В следующем году на вооружение российской армии поступит беспилотный летательный аппарат «Форпост», собранный только из отечественных деталей.

По данным Минобороны РФ, «Форпост» является аналогом израильского беспилотника Searcher 2.

Решение о необходимости перенять технологию принял действовавший в то время министр обороны Анатолий Сердюков, пишет газета «Известия».

Изначально дроны собирали из импортных деталей, однако в 2012 году их постепенно начали заменять на отечественные.

Производство беспилотников наладили в Екатеринбурге.

Первыми полностью отечественные беспилотники «Форпост» получат подразделения Балтийского флота.

Они смогут использовать аппараты для осуществления разведки, а также для корректировки огня артиллерии, сообщает «Экономика сегодня».

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