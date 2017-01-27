В 2019 году Украине придется отдать кредитов на 18 млрд долларов

Член совета Национального банка Украины Василий Фурман заявил, что часом икс для экономики Украины станет 2019 год, когда государство должно будет отдать около 18 миллиардов долларов по иностранным займам.

- В 2019 году мы должны погасить около 18 миллиардов иностранных займов. Возникает вопрос, где взять эти средства, - цитирует Фурмана ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Эспрессо TV».

По словам представителя НБУ, Международный валютный фонд выдает стране кредиты на сроки от трех до пяти лет, но под очень низкие проценты. Остальные инвесторы же пока отказываются «заводить на Украину деньги».

Киев возобновил сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом до 17,5 миллиардов долларов в сентябре 2016 года после более чем годичного перерыва. По этой программе Украина пока получила три транша общим объемом 7,62 миллиарда долларов.

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