В 2019 году в Москве запустят третий пересадочный контур метро

Третий пересадочный контур метро полностью запустят в Москве в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом сегодня сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Общая протяженность линии составит 61 километр, также будет построено два новых депо. Это поможет разгрузить радиальные линии подземки.

Как напоминает РИА Новости, ранее Хуснуллин заявлял, что пассажирское движение на участке третьего пересадочного контура "Деловой центр" — "Петровский парк" могут запустить в 2017 году.