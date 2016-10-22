В 2019 году в Москве запустят третий пересадочный контур метро
Третий пересадочный контур метро полностью запустят в Москве в конце 2019 — начале 2020 года. Об этом сегодня сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Общая протяженность линии составит 61 километр, также будет построено два новых депо. Это поможет разгрузить радиальные линии подземки.
Как напоминает РИА Новости, ранее Хуснуллин заявлял, что пассажирское движение на участке третьего пересадочного контура "Деловой центр" — "Петровский парк" могут запустить в 2017 году.
Следующая новость Под Тамбовом упал легкомоторный самолет
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии