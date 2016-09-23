В 2019 году Минфин введет три критерия долговой устойчивости регионов

Минфин с 1 января 2019 года планирует прописать в Бюджетном кодексе три критерия долговой устойчивости регионов, сообщил в ходе Московского финансового форума замминистра финансов Сергей Сторчак.

«Предлагается ввести три группы заемщиков субъектов, и в каждую из этих групп пойдут заемщики, которые имеют определенные долговые коэффициенты», — сказал он, отметив, что заемщики будут делиться на группы А, B и С, сообщает Агентство городских новостей "Москва"

«Наибольшую гибкость будут иметь регионы, попавшие в группу А,B. Наибольшие ограничения — для группы С. Там почти все будет под запретом», — рассказал Сторчак, отметив, что данное разделение регионов планируется ввести с 1 января 2019 года.

«У регионов есть время осмотреться, что у них получается, а что нет», — добавил Сторчак.

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