В РФ до 2019 года не будут индексировать пенсии работающим пенсионерам

Министр труда РФ Максим Топилин заявил, что в 2017-2019 годах пенсии работающим пенсионерам индексироваться не будут. По его словам, такая норма содержится в законе.

– У нас эта норма предусмотрена действующим законодательством. С этого года пенсии работающим пенсионерам не индексируются, поэтому мы этот вопрос даже не обсуждали, потому что это норма действующего закона, – сказал Топилин. При этом после прекращения работы пенсионеру показана компенсационная индексация.

Отсчет индексационного периода будет вестись с 2016 года. После того, как пенсионер прекратит работать, ему будут положены все выплаты и надбавки, уточняет «Интерфакс».