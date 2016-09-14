В РФ до 2019 года не будут индексировать пенсии работающим пенсионерам
Министр труда РФ Максим Топилин заявил, что в 2017-2019 годах пенсии работающим пенсионерам индексироваться не будут. По его словам, такая норма содержится в законе.
– У нас эта норма предусмотрена действующим законодательством. С этого года пенсии работающим пенсионерам не индексируются, поэтому мы этот вопрос даже не обсуждали, потому что это норма действующего закона, – сказал Топилин. При этом после прекращения работы пенсионеру показана компенсационная индексация.
Отсчет индексационного периода будет вестись с 2016 года. После того, как пенсионер прекратит работать, ему будут положены все выплаты и надбавки, уточняет «Интерфакс».
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