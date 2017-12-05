В 2019 все дороги Подмосковья покроет сигнал 4G
Операторы мобильной связи обещают покрыть в 2019 году все дороги Подмосковья сигналом 4G.
По словам гендиректора московского филиала компании «МегаФон» Алексея Семенова, покрытие автомобильных и железных дорог является приоритетным направлением в работе компании.
На данный момент, в зону покрытия мобильного интернета входят 70 процентов дорог Московской области.
Кроме того, имеются участки, где связь теряется или вовсе отсутствует, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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