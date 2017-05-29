В 2018 году в РФ начнется Десятилетие детства
В России с 2018 года начинается десятилетие детства. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Документ направлен на совершенствование политики властей в сфере защиты детства,
В соответствии с указом, правительству надлежит в течение 10 дней подготовить план мероприятий, которые будут проводиться в рамках реализации указа, сообщает НСН со ссылкой на официальный портал правовой информации.
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