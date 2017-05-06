С 2018 года в России введут курортный сбор

Правительство России внесло в Госдуму проект закона о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Документ опубликован на сайте кабинета министров. В нем говорится: «Законопроектом предусматривается проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (далее - курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях».

Предполагается, что сумма курортного сбора не будет превышать 100 рублей в сутки. Однако она может меняться в зависимости от сезона, времени пребывания туриста и значения курорта.

Доходы от курортного сбора пойдут на развитие инфраструктуры туристических объектов. Финансирование эксперимента планируется из региональных бюджетов. В законе будут указаны льготные категории граждан, которых освободят от уплаты сбора, пишет ТАСС. По итогам эксперимента примут окончательное решение, будут ли водить курортный сбор на постоянной основе или нет.