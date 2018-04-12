За 2017 год в мире приведено в исполнение 993 смертной казни

Доклад неправительственной организации «Amnesty International» зафиксировал в 2017 году 993 официальных смертных приговора с последующей казнью человека.

При этом как минимум 21919 человек ждут исполнения своих смертных приговоров в разных странах до сих пор.

Более половины (51%) от всех зафиксированных казней было проведено в Иране, который вместе с Саудовской Аравией, Ираком и Пакистаном привели в исполнение 84% от общего числа всех смертных приговоров.

В 2016 году в мире состоялось 1032 казни, в 2015 – 1634.

Также наблюдатели «Amnesty International» отмечают, что белорусские власти не продемонстрировали никакого намерения отказаться от применения смертной казни или смягчить использующуюся в стране практику тайного приведения смертных приговоров в исполнение.

В 2017 году в Беларуси казнили двух человек, в 2016 – четырех, передает ТАСС.

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