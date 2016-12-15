В 2017 году на выплату пенсий будет выделено 7 трлн рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заверил, что власти продолжат индексацию пенсий и выплатят пенсионерам, все причитающееся.

«В следующем году в бюджете на выплату пенсий запланирована огромная сумма, я имею в виду бюджет Пенсионного фонда. В общей сложности это 7 триллионов рублей», - цитирует главу правительства ТАСС.

Медведев рассказал, что в следующем году пенсии будут индексироваться по обычной схеме. В первом квартале 2017 года индексация составит 5,8%. При этом премьер отметил, что это несколько выше ожидаемого уровня инфляции по итогам текущего года.