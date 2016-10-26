В 2017 году Великобритания перебросит в Эстонию 800 военных

В рамках реализации новой стратегии НАТО альянс намерен усилить присутствие на восточных рубежах. Ожидается, что в 2017 году в Эстонии появятся британские солдаты, а также военная техника, танки и беспилотники.

– Этот батальон будет оборонительным по своей природе, но он также будет полностью готов выполнять боевые задачи, – заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Он также добавил, что таким образом государство продемонстрирует поддержку союзников по НАТО, сообщает издание "Народные новости". По словам Фэллона, 800 военных в Эстонии станут "серьезным военным присутствием".

Ожидается, что к британским военным присоединятся солдаты из Франции и Дании. Известно, что НАТО собирается перебросить в Эстонию военную технику, включая тактические дроны, танки Challenger 2 и боевые машины пехоты Warrior.