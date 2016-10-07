В 2017 году средства Резервного фонда РФ будут полностью исчерпаны

Выступая на российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров заявил, что в 2017 году средства Резервного фонда будут полностью исчерпаны.

- В этом году из Резервного фонда будет потрачено 2,1 триллиона рублей, в следующем году 1,1 триллиона рублей. В следующем году Резервный фонд будет полностью использован и мы перейдем к использованию средств ФНБ, - цитирует Лаврова ТАСС.

По словам заместителя министра, доходная часть бюджета РФ к 2019 году увеличится до 14,8 триллиона рублей, в то время как в 2017 году она составит 13,5 триллиона рублей.

В то же время Минфин заложил в расходную часть бюджета 16,2 триллиона рублей в 2017 году и по 16 триллионов рублей в 2018 и 2019 году.