В 2017 году в российских школах впервые пройдет ЕГЭ по китайскому языку

В следующем году в российских школах впервые пройдут ЕГЭ и ГИА по китайскому языку. Об этом сообщает Рособрнадзор.

В сентябре ведомство провело в 12-ти регионах страны очередной срез знаний по китайскому языку, в котором приняли участие около полутора тысяч учащихся 9 и 11 классов, изучающих китайский язык.

Пока же российские школьники имеют возможность сдавать ГИА по четырем иностранным языкам: английскому, французскому, немецкому и испанскому.

Преподавание китайского языка сейчас ведется в 123 образовательных организациях в 34 российских регионах, сообщает ТАСС.