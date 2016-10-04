В 2017 году в России откроются Центры принудительных работ

С 1 января 2017 года в России начнут применять принудительные работы. Первые четыре исправительных центра откроются в Тюменской и Тамбовской областях, в Ставропольском и Приморском краях.

Как сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, они смогут принять до 900 осужденных. Максименко сравнил центры с работой вахтовиков, которые работают вдали от дома, проживая в общежитиях.

«Принудительные работы для России не новый вид наказания, однако, до сегодняшнего дня не существовало базы и фронта работ, чтобы обеспечить им людей», - рассказала Федеральному бизнес-агентству «Экономика сегодня» председатель Общественного совета при УФСИН Елена Зеленова.

Принудительные работы - вид уголовного наказания, связанный с привлечением осужденного к оплачиваемому труду в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы с вычетом из его зарплаты определенной суммы.

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