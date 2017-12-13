В 2017 году за решетку попали более 260 журналистов
В текущем году по всему миру за свою профессиональную деятельность подверглись задержанию 262 журналиста.
Подавляющее большинство из них (почти 90%) попадали за решетку из-за освещения каких-либо политических событий.
Чаще всего журналистов задерживали в Египте, Китае и Турции, сообщает «Собеседник» со ссылкой на Huffingtonpost.
Следующая новость Германия оценила российский автомобиль «Lada Vesta»
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии