В 2017 году за решетку попали более 260 журналистов

В текущем году по всему миру за свою профессиональную деятельность подверглись задержанию 262 журналиста.

Подавляющее большинство из них (почти 90%) попадали за решетку из-за освещения каких-либо политических событий.

Чаще всего журналистов задерживали в Египте, Китае и Турции, сообщает «Собеседник» со ссылкой на Huffingtonpost.