В 2017 году регионы получат 4 млрд рублей на капремонт

В следующем году бюджеты регионов получат в общей сложности четыре миллиарда рулей на компенсацию оплаты взносов за капитальный ремонт. Об этом заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

По ее словам, в последующие два года размер ежегодных ассигнований сохранится.

«Финансирование социальных обязательств и мер адресной социальной поддержки является общей приоритетной задачей при подготовке проекта федерального бюджета на 2017-й и на плановый период 2018-2019 годов», - цитирует Карелову РИА «Новости».

Сенатор отметила, что в первую очередь Совфед уделяет внимание мерам адресной соцподдержки. В частности, льготам по оплате взносов на капремонт для отдельных категорий граждан – инвалидов, неработающих собственников жилья старше 70 лет.