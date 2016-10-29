В 2017 году регионам РФ выделят 30 миллиардов рублей на строительство дорог

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что в следующем году российским регионам выделят 30 миллиардов рублей на реализацию программы «безопасные и качественные дороги».

- Вы знаете, по решению президентской комиссии, а этот проект был одобрен президентом, объем финансирования по проекту безопасные и качественные дороги был увеличен до 30 миллиардов рублей. Сейчас проект бюджета внесен в Госдуму, - отметил он. Об этом сообщает Интерфакс.

- Я надеюсь, что все субъекты, а это 15 агломераций нашей страны, за исключением Москвы и Петербурга, это агломерации с количеством жителей 800 тысяч, миллион и выше они получат по миллиарду поддержки, но многие концентрируют аналогичные суммы.