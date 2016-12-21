В 2017 году в Подмосковье построят 83 фельдшерско-акушерских пункта
В 2017 году в Московской области построят 83 фельдшерско-акушерских пункта, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Отмечается, что 45 объектов должны были ввести в эксплуатацию уже в этом году, но из-за проблем с земельными участками строительство перенесли на 2017 год.
По словам замначальника Управления капитального строительства Минстроя региона Александра Давлетова, с 2015 по 2017 годы в Подмосковье запланировано строительство 135 ФАПов.
Он уточнил, что 2015 году в эксплуатацию было введено 40 объектов, в текущем году - десять. Еще два достроят до конца года. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии