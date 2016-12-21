В 2017 году в Подмосковье построят 83 фельдшерско-акушерских пункта

В 2017 году в Московской области построят 83 фельдшерско-акушерских пункта, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Отмечается, что 45 объектов должны были ввести в эксплуатацию уже в этом году, но из-за проблем с земельными участками строительство перенесли на 2017 год.

По словам замначальника Управления капитального строительства Минстроя региона Александра Давлетова, с 2015 по 2017 годы в Подмосковье запланировано строительство 135 ФАПов.

Он уточнил, что 2015 году в эксплуатацию было введено 40 объектов, в текущем году - десять. Еще два достроят до конца года. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».