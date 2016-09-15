В 2017 году пенсии в РФ проиндексируют по инфляции
Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов заявил, что ПФР проиндексирует пенсии в 2017 году по инфляции.
- С 1 февраля следующего года у нас в бюджет уже заложена индексация по инфляции. Потому что по нашим прогнозам зарплата будет расти не выше инфляции, - отметил он.
Дроздов добавил, что доходы ПФР будут не выше инфляции, поэтому пенсии проиндексируют по инфляции, сообщает «Интерфакс».
Ранее отмечалось, в 2016 году было принято решение об индексации пенсий на 4 процента с возможностью доиндексации по итогам исполнения бюджета в первом полугодии.
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