В 2017 году пенсии в РФ проиндексируют по инфляции

Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов заявил, что ПФР проиндексирует пенсии в 2017 году по инфляции.

- С 1 февраля следующего года у нас в бюджет уже заложена индексация по инфляции. Потому что по нашим прогнозам зарплата будет расти не выше инфляции, - отметил он.

Дроздов добавил, что доходы ПФР будут не выше инфляции, поэтому пенсии проиндексируют по инфляции, сообщает «Интерфакс».

Ранее отмечалось, в 2016 году было принято решение об индексации пенсий на 4 процента с возможностью доиндексации по итогам исполнения бюджета в первом полугодии.