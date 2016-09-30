В 2017 году материнский капитал останется на уровне 453 тысяч рублей

На выплату материнского капитала в 2017 году потребуется 320 - 340 миллиардов рублей, сумма пособий не изменится, она составит около 453 тысяч рублей. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

- Если не брать программы, которые связаны с единовременной выплатой, а это в этом году 25 тысяч, а в прошлом году 20 тысяч, в стандартном режиме на маткапитал тратится порядка 320–340 миллиардов рублей в год, — цитируют Топилина «Известия».

Вместе с тем министр затруднился ответить на вопрос, сохранится ли программа материнского капитала после 2018 года, уточнив, что среди экономистов нет единого мнения по поводу того, насколько эффективной оказалась предложенная мера.

- Конечно, нельзя сказать, что исключительно маткапитал дал такой прирост рождений, но, безусловно, для семьи это является очень серьезной поддержкой, и семьи, принимая решение о рождении ребенка, понимают, что государство предоставляет им такую меру поддержки, — отметил Топилин.

Новости по теме
Следующая новость Две украденные картины Ван Гога обнаружились в коллекции у итальянского мафиози

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО