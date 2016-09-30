В 2017 году материнский капитал останется на уровне 453 тысяч рублей

На выплату материнского капитала в 2017 году потребуется 320 - 340 миллиардов рублей, сумма пособий не изменится, она составит около 453 тысяч рублей. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

- Если не брать программы, которые связаны с единовременной выплатой, а это в этом году 25 тысяч, а в прошлом году 20 тысяч, в стандартном режиме на маткапитал тратится порядка 320–340 миллиардов рублей в год, — цитируют Топилина «Известия».

Вместе с тем министр затруднился ответить на вопрос, сохранится ли программа материнского капитала после 2018 года, уточнив, что среди экономистов нет единого мнения по поводу того, насколько эффективной оказалась предложенная мера.

- Конечно, нельзя сказать, что исключительно маткапитал дал такой прирост рождений, но, безусловно, для семьи это является очень серьезной поддержкой, и семьи, принимая решение о рождении ребенка, понимают, что государство предоставляет им такую меру поддержки, — отметил Топилин.