В 2017 году Канада примет до 300 тысяч мигрантов
Власти Канады выразили готовность принять в следующем году до 300 тысяч мигрантов. Большая часть приезжих будут преследовать экономические цели.
В министерстве по делам миграции Канады отмечают, что 300 тысяч – это опорная цифра на следующий год. Исходя из этого показателя и демографических индикаторов канадские власти допускают повышение этой планки.
Ожидается, что число экономических мигрантов увеличится до 172,5 тысячи человек. Канада входит в число стран, которые относятся к приему мигрантов наиболее доброжелательно, сообщает РГ.
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