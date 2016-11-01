В 2017 году Канада примет до 300 тысяч мигрантов

Власти Канады выразили готовность принять в следующем году до 300 тысяч мигрантов. Большая часть приезжих будут преследовать экономические цели.

В министерстве по делам миграции Канады отмечают, что 300 тысяч – это опорная цифра на следующий год. Исходя из этого показателя и демографических индикаторов канадские власти допускают повышение этой планки.

Ожидается, что число экономических мигрантов увеличится до 172,5 тысячи человек. Канада входит в число стран, которые относятся к приему мигрантов наиболее доброжелательно, сообщает РГ.