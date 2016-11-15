2016 год может войти в историю
Всемирная метеорологическая организация заявила, что нынешний год, возможно, станет самым жарким за весь период наблюдений.
На саммите по климату, который был в Марокко, специалисты рассказали, что глобальная температура поднялась на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня. Уже в третий раз отмечено обновление температурного максимума,- сообщает «Экономика Сегодня».
По сообщениям экспертов, выбросы углекислого газа в атмосферу, которые вызывают парниковый эффект, можно назвать основной причиной повышения климатических показателей на земном шаре. Ученые также подметили, что 16 из 17 самых жарких лет в истории приходились на это столетие.
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