2016 год может войти в историю

Всемирная метеорологическая организация заявила, что нынешний год, возможно, станет самым жарким за весь период наблюдений.

На саммите по климату, который был в Марокко, специалисты рассказали, что глобальная температура поднялась на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня. Уже в третий раз отмечено обновление температурного максимума,- сообщает «Экономика Сегодня».

По сообщениям экспертов, выбросы углекислого газа в атмосферу, которые вызывают парниковый эффект, можно назвать основной причиной повышения климатических показателей на земном шаре. Ученые также подметили, что 16 из 17 самых жарких лет в истории приходились на это столетие.