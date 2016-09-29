В 2016 году в РФ от врачебных ошибок погибли 142 ребенка

Глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что в России в 2015 году из-за врачебных ошибок погибли 712 человек, из которых 317 – дети. Число погибших детей в 2016 году на сегодняшний день превысило 142.

В первом полугодии текущего года в Следственный комитет РФ поступило 2,5 тысячи заявлений о врачебных ошибках. В результате следователи возбудили 419 уголовных дел, сообщает РГ.

Накануне стало известно о смерти пятилетней девочки после посещения стоматолога. Инцидент случился в Московской области. Зубной врач уже отстранен от работы.