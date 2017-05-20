В 2016 году в КНР создали более 2 млн вредоносных программ

В 2016 году в Китае было создано более 2 млн вредоносных программ, предназначенных для атак на мобильные устройства.

В докладе Китайского национального центра интернет-безопасности (CNCERT) уточняется, что это на 39% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Старший инженер CNCERT Хэ Нэнцян заявил: «Большинство из выявленных 2,05 млн вредоносных программ написаны для совершения атак на системы Android».

Как сообщает ТАСС, в прошлом году в китайском сегменте интернета было совершено 62,73 млрд хакерских атак.