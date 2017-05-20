В 2016 году в КНР создали более 2 млн вредоносных программ
В 2016 году в Китае было создано более 2 млн вредоносных программ, предназначенных для атак на мобильные устройства.
В докладе Китайского национального центра интернет-безопасности (CNCERT) уточняется, что это на 39% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Старший инженер CNCERT Хэ Нэнцян заявил: «Большинство из выявленных 2,05 млн вредоносных программ написаны для совершения атак на системы Android».
Как сообщает ТАСС, в прошлом году в китайском сегменте интернета было совершено 62,73 млрд хакерских атак.
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