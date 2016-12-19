В 2016 году Россия получила за счет продажи оружия 14 млрд долларов

Выступая на вручении премии «Золотая Идея», помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил, что в 2016 календарном году Россия заработала на продаже оружия и военной техники около 14 миллиардов долларов.

- Совокупный объем экспорта – где-то около 14 миллиардов долларов, но год еще не закончен, идет выполнение крупных контрактов, - цитирует Кожина ТАСС.

Он также отметил, что в плане военно-технического сотрудничества 2016 год сложился для России успешно.

- Когда мы с вами говорили о планах на 2016 год, многие считали, что он будет сложным, и на то были веские основания. Это и санкции, которые коснулись практически каждого игрока на рынке ВТС. Это и действия наших псевдопартнеров, порой завуалированные, а порой жесткие и беспринципные. От давления на руководителей стран до прямой блокировки счетов и транзакций за поставленную технику, - сказал Кожин, предупредив, что в 2017 году вряд ли стоит ожидать отмены санкций.