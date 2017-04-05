В 2016 году в России стало на 300 тысяч больше бедных граждан
В 2016 году в России стало на 300 тысяч бедных граждан больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Росстата.
Согласно проведенному исследованию, в прошлом году число бедных выросло на 0,3 миллиона человек, составив 19,8 миллиона человек.
В 2015 году в России насчитывалось 19,5 миллиона бедных, в 2014 - 16,1 миллиона человек, а в 2006 году количество граждан, проживавших за чертой бедности, достигало 21,6 миллиона человек.
Прожиточный минимум в РФ в четвертом квартале 2016 года составил 9 тысяч 691 рубль на человека. В целом по России среднедушевые денежные доходы населения составили 35 тысяч 973 рубля в месяц, сообщает «Интерфакс».
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