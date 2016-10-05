В 2016 году в подмосковные села перешли на работу почти 200 врачей

В Московской области с начала года были трудоустроены 185 работников сферы здравоохранения.

Все медики, переходящие на работу в сельские больницы и поликлиники, получают единовременную выплату, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Размер оплаты составляет один миллион рублей. Кроме того, подмосковные власти поддерживают медиков в вопросах оплаты счетов за услуги ЖКХ и аренды жилья.

В Московской области также планируется ввести аналогичную выплату для учителей, размер которой может составить 150 тысяч рублей.