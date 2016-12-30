В 2016 году Народная милиция ЛНР отразила более 50 попыток прорыва со стороны ВСУ

Начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко сообщил журналистам о том, что военнослужащие республики в течение 2016 года успешно отразили более 50 попыток Вооруженных сил Украины прорвать оборону на линии соприкосновения в Донбассе.

- За год нами было отражено более 50 провокаций, совершенных украинскими силовиками вдоль линии соприкосновения, связанных с попытками прорыва наших позиций. Наибольшее количество такого рода провокаций зафиксировано в четвертом квартале 2016 год после заявлений министра МВД Украины Арсена Авакова и секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о необходимости решения конфликта путем силового захвата Донбасса, - цитирует Анащенко ЛуганскИнформЦентр.

По словам представителя силовых структур ЛНР, все попытки ВСУ одержать хотя бы одну локальную победу не увенчались успехом, несмотря на поддержку ВСУ рядом зарубежных стран.

- Ярким подтверждением является наступление ВСУ на Дебальцевском тактическом направлении, в ходе которого силовики потерпели сокрушительное поражение, и по сей день не могут восполнить потери личного состава и вооружения, - подчеркнул Анащенко.