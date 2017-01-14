В 2016 году Крым принял более 5 миллионов туристов

Более пяти с половиной миллионов туристов отдохнуло в Крыму в 2016 году. Это на 21 процент выше, чем за предыдущий год.

Как сообщил заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков, большую часть турпотока сейчас принимает южный берег Крыма, передает ТАСС.

В новогодние праздники, по словам Конюшкова, Крым посетило в два раза больше туристов, чем на прошлый Новый год.