В 2016 году в Дагестане было ликвидировано 90 боевиков

С начала 2016 года в ходе контртеррористических операций на территории Дагестана правоохранительными органами ликвидировано 90 представителей бандформирований, более 300 человек задержаны. Об этом сообщил глава Росгвардии по республике Магомед Баачилов.

- С начала года в ходе спецопераций были ликвидированы 90 бандитов, 306 — задержаны, — цитирует Баачилова РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, в регионе за этот период было проведено несколько сотен спецмероприятий в рамках режима контртеррористической операции.