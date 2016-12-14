В 2016 году в Дагестане было ликвидировано 90 боевиков
С начала 2016 года в ходе контртеррористических операций на территории Дагестана правоохранительными органами ликвидировано 90 представителей бандформирований, более 300 человек задержаны. Об этом сообщил глава Росгвардии по республике Магомед Баачилов.
- С начала года в ходе спецопераций были ликвидированы 90 бандитов, 306 — задержаны, — цитирует Баачилова РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, в регионе за этот период было проведено несколько сотен спецмероприятий в рамках режима контртеррористической операции.
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