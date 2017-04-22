За 2016 год доходы президента РЖД выросли вдвое

Президент ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров отчитался о полученных за 2016 год доходах: они составили 172,9 миллиона рублей.

Как следует из декларации Белозерова, он не имеет в собственности недвижимого и движимого имущества. В его бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м, сообщает ТАСС.

Доход супруги главы РЖД за минувший год составил 22,8 миллиона рублей. Она является собственником московской квартиры, трех автомобилей и машиноместом площадью 14,4 кв. м.

В компании пояснили, что доход президента РЖД связан с итогами работы компании в 2016 году. В прошлом году чистая прибыль «Российских железных дорог» выросла в 20 раз.