За 2016 год доходы президента РЖД выросли вдвое
Президент ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров отчитался о полученных за 2016 год доходах: они составили 172,9 миллиона рублей.
Как следует из декларации Белозерова, он не имеет в собственности недвижимого и движимого имущества. В его бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м, сообщает ТАСС.
Доход супруги главы РЖД за минувший год составил 22,8 миллиона рублей. Она является собственником московской квартиры, трех автомобилей и машиноместом площадью 14,4 кв. м.
В компании пояснили, что доход президента РЖД связан с итогами работы компании в 2016 году. В прошлом году чистая прибыль «Российских железных дорог» выросла в 20 раз.
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