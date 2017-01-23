С 2014 года Украина подала против России уже пять исков в ЕСПЧ

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что с 2014 года в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации подано уже пять межгосударственных исков.

- Есть пять больших дел Украины против России в ЕСПЧ, - цитирует ТАСС выступление Петренко в эфире украинского «Пятого канала».

По словам министра, речь идет об исках, связанных с событиями в Крыму и Донбассе и нарушением там прав человека. Кроме того, есть еще блок дел, связанных с детьми-сиротами, которые были вывезены из Донбасса в Россию. Украина расценивает эти действия как «незаконное похищение».

Отдельные блоки дел касаются событий 2015 и 2016 годов.

- Я не исключаю, что будет дело и 2017 года, - добавил Петренко.

Еще одну категорию, по словам Петренко, представляет иск в Международный суд ООН по обвинению РФ в нарушении конвенций о противодействии финансирования терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации, поданный Украиной 16 января.

В нем, в частности, утверждается, что вслед за «оранжевой» революцией 2004 года страна «подвергалась постоянно увеличивающемуся давлению и унижению», а с 2014 года также вмешательству во внутреннюю политику «путем военного вторжения на Украину, финансирования террористических актов и нарушения прав миллионов украинских граждан» со стороны РФ.

Петренко выразил уверенность что это дело может закончиться не только приговорами, компенсациями и санкциями, но и судом для «конкретных личностей».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Ассоциация фигурного катания США поддержала проведение этапа Гран-при в России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО