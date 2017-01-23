С 2014 года Украина подала против России уже пять исков в ЕСПЧ

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что с 2014 года в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации подано уже пять межгосударственных исков.

- Есть пять больших дел Украины против России в ЕСПЧ, - цитирует ТАСС выступление Петренко в эфире украинского «Пятого канала».

По словам министра, речь идет об исках, связанных с событиями в Крыму и Донбассе и нарушением там прав человека. Кроме того, есть еще блок дел, связанных с детьми-сиротами, которые были вывезены из Донбасса в Россию. Украина расценивает эти действия как «незаконное похищение».

Отдельные блоки дел касаются событий 2015 и 2016 годов.

- Я не исключаю, что будет дело и 2017 года, - добавил Петренко.

Еще одну категорию, по словам Петренко, представляет иск в Международный суд ООН по обвинению РФ в нарушении конвенций о противодействии финансирования терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации, поданный Украиной 16 января.

В нем, в частности, утверждается, что вслед за «оранжевой» революцией 2004 года страна «подвергалась постоянно увеличивающемуся давлению и унижению», а с 2014 года также вмешательству во внутреннюю политику «путем военного вторжения на Украину, финансирования террористических актов и нарушения прав миллионов украинских граждан» со стороны РФ.

Петренко выразил уверенность что это дело может закончиться не только приговорами, компенсациями и санкциями, но и судом для «конкретных личностей».