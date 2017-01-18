17-летняя российская фигуристка Евгения Медведева попала в список Forbes

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева включена американским изданием Forbes в рейтинг 30 самых успешных молодых людей Европы в сфере развлечений.

Вместе с 17-летней россиянкой в список попали такие мировые знаменитости, как боец UFC Коннор Макгрегор, теннисистка Анжелика Кербер, хоккеист Анже Копитар, баскетболист Кристапс Порзингс и другие, - сообщает RT.

Евгения Медведева дважды побеждала в финалах Гран-при в женском одиночном катании. Также она является действующей чемпионкой мира и Европы.

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