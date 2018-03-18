К 14:00 на выборах президента проголосовали 34,72% россиян

Явка на выборах президента России к 14:00 составила 34,72%, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Он подчеркнул, что в большинстве регионов РФ явка существенно выше, чем в на выборах президента в 2012 году, передают «Известия».

Ранее глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что сайт Центризбиркома ночью подвергся кибератакам.