К 14:00 на выборах президента проголосовали 34,72% россиян
Явка на выборах президента России к 14:00 составила 34,72%, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.
Он подчеркнул, что в большинстве регионов РФ явка существенно выше, чем в на выборах президента в 2012 году, передают «Известия».
Ранее глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что сайт Центризбиркома ночью подвергся кибератакам.
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