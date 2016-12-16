12-летний подросток пытался взорвать рождественскую ярмарку в Германии
Двенадцатилетний подросток дважды закладывал самодельные бомбы в городе Людвигсхафен-на-Рейне на западе Германии.
По данным источника местных СМИ, в начале декабря ребенок оставил рюкзак с взрывным устройством у городской мэрии. Вскрыв самодельное взрывное устройство, правоохранители обнаружили там битое стекло и вещество, используемое в фейерверках.
Второй раз подросток попытался оставить взрывное устройство на рождественской ярмарке в конце ноября.
Отмечается, что ребенок родился в Людвигсхафене и является немцем иракского происхождения, сообщает «Интерфакс».
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