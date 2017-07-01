11-летняя россиянка скончалась после купания в бассейне турецкого отеля
В Анталье после купания в бассейне скоропостижно скончалась 11-летняя девочка из России.
Как пишет «Российская газета», инцидент случился накануне в районе туристической зоны Белек. Девочка отдыхала на курорте вместе с родителями, однако после купания в бассейне она почувствовала головокружение и начала жаловаться на плохое самочувствие.
Вскоре ребенок потерял сознание, и произошла остановка сердца. Врачи сделали девочке массаж сердца, однако прийти в сознание она так и не смогла.
Тело ребенка доставили в Институт судебной экспертизы Антальи.
12 июня на том же курорте Турции после падения с балкона отеля умерла семилетняя туристка из России.
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