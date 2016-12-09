953 из 1096 добровольно покинувших сирийский Алеппо боевиков амнистированы

Добровольно покидающие Алеппо боевики получают амнистию от сирийского правительства. Об этом журналистам сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Рудской.

- Всего из Алеппо добровольно вышло 1096 боевиков, 953 из них амнистировано, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия. Таким образом, сирийское правительство в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по возвращению к мирной жизни участников незаконных вооруженных формирований, - цитирует Рудского ТАСС.

По словам генерал-лейтенанта, правительственные войска и отряды ополчения взяли под контроль уже 93 процента территории Алеппо, в восточной части города освобождены 52 квартала.

- Правительственные войска и отряды народного ополчения продолжают проведение операции по освобождению восточных районов города Алеппо от террористов. В результате успешных наступательных действий от боевиков освобождены 52 квартала восточного Алеппо. Только за последние четверо суток территория, контролируемая боевиками, уменьшилась на одну треть. Под контролем сирийской армии находится 93 процента территории города, - заявил Рудской.