На 102-м году жизни скончался актер Владимир Зельдин

На 102-м году жизни в институте им. Склифософского в Москве скончался народный артист СССР Владимир Зельдин.

Ранее сообщалось, что актер госпитализирован из-за низкого давления, сообщает издание Дни.ру.Его супруга рассказала журналистам, что актер находится в стабильно тяжелом состоянии. Владимир Зельдин являлся старейшим действующим актером планеты. Он сохранял активность до последних дней своей жизни. Актер в этом году участвовал в различных публичных мероприятиях, играл в спектаклях.

Широкой публике Зельдин известен по фильмам "Свинарка и пастух", "Дядя Ваня", "Десять негритят" и многим другим.