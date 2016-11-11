На 100-тысячном шествии в Варшаве националисты сожгли флаг Украины и логотип Facebook

В Варшаве прошел организованный националистами «Марш независимости», в котором приняло участие около 100 тысяч человек. Участники шествия сожгли украинский флаг и логотип социальной сети Facebook.

По свидетельству очевидцев, толпа выкрикивала лозунги с требованием вернуть Польше Вильнюс и Львов, - сообщает газета «Взгляд».

По словам министра внутренних дел Польши Мариуша Блащака, безопасность во время демонстрации обеспечивали около семи тысяч полицейских.

Ранее, 20 октября Верховная рада Украины приняла совместную с Польшей и Литвой декларацию памяти жертв Второй мировой войны, в которой утверждается, что война началась из-за пакта Молотова – Риббентропа, а также содержится признание незаконного отторжения от Польши земель Западной Украины.

Согласно пакту Молотова-Риббентропа, в состав СССР к территории Украинской ССР отошли нынешние Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Тернопольская области, ранее принадлежавшие Второй Польской республике.