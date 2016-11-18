Серые зипуны, бархатные умы!

Из чего же сотканы обычаи и традиции славного казачества? Из суровых условий бытия, где на каждом шагу «сыновей степи» подстерегала опасность. А еще — из непрестанной необходимости (и готовности!) 24 часа в сутки и 365 дней в году противостоять врагу.

Стоит ли говорить, что в таких предлагаемых обстоятельствах каждая деталь казачьего гардероба имела четкое целевое назначение, а порой и работала «во спасение»? Это очевидно! Какой предмет мужского гардероба вспоминается Вам, когда Вы слышите слово «казак»? Не правда ли — шаровары?

Это изобретение восходит своими корнями к эпохе древних скифов, однако у казаков эти просторные брюки также являлись ключевой деталью мужского гардероба. На изготовление шаровар, которые мы видим на фото, ушло 4 метра ткани. На подлинные шаровары представителей сильной половины казачьего круга канувших в Лету времен уходило примерно 16 метров!

- Что за XXXXXXL?! – удивленно спросите Вы. Ответ лежит на поверхности!

В ходе удачных боевых походов казаки добывали трофеи, а порой и уносили горы турецкого золота! Шаровары выполняли роль удобного мешка, в котором могло уместиться многое. Напрашивается вопрос, было ли удобно скакать в такой одежде на лошади, спаринговать с врагом?

Именно просторные и широкие шаровары были настоящим спасением для всадника — одеждой, которая не натирала ноги даже после нескольких суток почти непрерывного пребывания в седле во время затяжных боевых походов. В рукопашном бою, если требовала того необходимость, шаровары перехватывались веревками, которые крепились к специальным полукольцам, и… казак мог выполнять самые головокружительные трюки!

Казак сызмальства приучал себя спать чутко, «вполглаза». Но никакая чуткость не спасла бы в ходе ночлега под открытым небом. Поэтому складки шаровар надежно защищали нижнюю часть тела казаков от укусов ядовитых степных змей.

Казачий костюм, как нельзя лучше, отражал уникальность культуры и славных традиций казачества. Мужские и женские костюмы не были на 100 % аутентичными, корнями уходящими в историю – исключительно! – казачьих кругов. Казачество всегда было интернационально. Активно торгуя либо воюя со своими соседями, казаки брали замуж полюбившихся им полонянок, а также пополняли понесшее потери войско, обращая в православную веру, чужестранцев! От этих счастливых браков рождались прекрасные дети.

Как только маленький казак появлялся на свет, мама и бабушка начинали активную работу над созданием его гардероба. Из нежного полотна ручной работы для малыша шилась сорочка, которую венчал красивый узор. Такое произведение искусства называлось… «вышиванка».

Если глазки маленького казачка были светлыми, то нужно было сшить эту сорочку белоснежными нитями. По-настоящему богатой считалась та сорочка, узор на которой вышивался белым по белому!

С особой любовью, трепетом и надеждой на удачную судьбу казака вышивалась одежда, в которой он шел на Сечь. Ведь в этом случае сорочка была не только одеждой, украшением, но и защитой, своеобразным оберегом казака!

Исторический факт! В 1949 году, на 70-летие И.В.Сталина воспитанниками детского дома, расположенного на острове Хортица, откуда восходят истоки казачества, в подарок вождю народов была отправлена вышиванка в степных (зеленых и коричневых!) тонах.

К этой работе приложила руку и старание здравствующая мастерица Валентина Харлова. Сорочка была отправлена на специальную выставку ВДНХ, которая была посвящена юбилею, который праздновала вся страна. Удивительно! Но сорочка и по сей день бережно хранится в именном музее подарков генералиссимуса в Грузии.

Существовал лишь один элемент гардероба, который был более важен и в «парадном», и в повседневном ношении. Речь о поясах-рушниках, многие из которых в ранге подлинных казачьих реликвий.

Вашему вниманию представлен современный и, не будем скрывать, немного упрощенный вариант. Но длина настоящего пояса-рушника достигала 10 м! Они были весьма «информативной частью гардероба». Только представьте себе. Для того, чтобы удостоверить сегодня наше гражданство, отношение к воинской службе, семейное положение, происхождение, мы должны иметь, как минимум, паспорт, военный билет, свидетельство о браке и рождении, ИНН и СНИЛС. Но в ушедшие времена один лишь беглый взгляд на рушник, мог сказать больше, чем любой «печатный» документ.

Не подпоясаться мужчине-казаку было все равно что опростоволоситься женщине. Однако, подпоясавшись, казак сообщал миру сведения о своем семейном статусе либо приближающемся возрасте жениховства, его отношении к воинской службе («в строю» либо временно «не при делах»!), а также происхождении.

Пояса были самым дорогим из всего того, чтобы было надето на казаке, не только потому, что эти великолепные изделия делались матерями и женами казаков из дорогих материалов с великой любовью к их братьям, детям и мужьям. На поясах вышивались молитвы, оберегавшие детей от бед, сиротства и несчастий, а их отцов… от пули и штыка! Поверх рубахи надевался казачий зипун. Это вид распашной одежды полуприлегающего, расширенного книзу силуэта, который Вы видите на картинке. Его отличительными чертами были узкие рукава и отсутствие ворота. Для верховой езды такая одежда считалась очень удобной!

Важность зипуна, как предмета повседневного гардероба, была настолько велика, что походы за трофеями и добычей нередко называли «Походом за зипунами».

Были и удачные заимствования из моды других стран. Так, наряду с кафтанами, казаки активно использовали для повседневного ношения упомянутые выше жупаны, пришедшие из Польши. Это были старинные полукафтаны, которые упоминаются в лучших произведениях Николая Васильевича Гоголя. Вот, например, — «Вечера на хуторе близ Диканьки»!

Как сочно, как красиво пишет великий русский писатель об одежде: «...если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегольским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку малахай, в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех парубков тогдашних!». Разве не чудо?..

Женский костюм (а также палитра украшений!) могли быть праздничными или повседневными. Они играли особую – исключительную! – роль. Искусно сделанные бусы не столько подчеркивали девичью красоту и желание поскорее найти жениха, сколько свидетельствовали о трудолюбии представительниц прекрасного пола в казачьем кругу! Ведь каждое украшение создавалось собственноручно и, порой, среди юных казачек встречались подлинные искусницы, которые могли дать фору современным ювелирам.

Любо, братцы!

До новых встреч!

Далее в рубрике