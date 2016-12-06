Семеро пойдут, Сибирь возьмут!

Сибирь — это великая русская судьба и наша славная история, которая простирается от Урала и до Восточной окраины континента. Известно ли Вам, что даже в наши дни обжита лишь небольшая часть этой земли? Именно здесь потрясают воображение могучие леса, где численность медведей намного превышает численность людей.

В некоторые уголки Сибири можно добраться только с помощью авиации. Сотни километров непроходимых болот. Непролазные буреломы! В ушедшие века путешествие в эти края было куда более опасным, чем выход в открытое море! Людей манили и продолжают притягивать сегодня не только бескрайние просторы, но и возможность стать хозяином несметных богатств, пройти по тем удивительным местам, где боролись за расширение границ Русского мира представители славного сословия – казачества.

Мы отделены от великих событий этой эпохи пятью столетиями – бездной, в которую и заглянуть страшно. Однако попробуем это сделать, отправившись в очередное историческое путешествие.

Многие характеры подлинных героев Руси претерпели удивительную эволюцию! Описание подвигов наших великих предков передавались из уст в уста, из поколения в поколение и красивая легенда красной нитью вплеталась в реальные события, в которых принимали участие доблестные «сыновья степей». Одним из них был Ермак Тимофеевич. Именно этот легендарный казачий атаман стал собирательным образом всех землепроходцев, которые покоряли Сибирские широты, а впоследствии становились на страже границ Российской Империи. Заслужена ли сия награда? Бесспорно! И вот почему.

1 сентября 1582 в сопровождении отряда из 840 человек, которые располагали пушками и пищалями, запасами провианта, одежды и зимней обувью, Ермак отправился на завоевание Сибирского ханства.

Одним из ключевых моментов этого похода была битва при Чувашьей Горе. То была настоящая кровавая бойня, в которой, согласно легенде, берега реки Иртыш были сперва черны от столпотворения бойцов противоборствующих сторон, а затем багровы от их крови. В какое-то мгновение Ермаку показалось, что под натиском несметного количества татар дрогнула его дружина.

Собственные силы атамана таяли с каждой минутой. Гибель была неминуема! Но, не прекращая ожесточенного боя, раздавая щедрые удары направо и налево, атаман обратился ко Христу, призвав его на помощь в борьбе с врагом. Случилось настоящее чудо. Почувствовав прилив сил, встрепенулся Ермак и зычным голосом обратился к своим братьям-казакам, призвав дать отпор наступавшему врагу. И обратились татары в бегство от натиска отчаянных удальцов.

Был ли Ермак первооткрывателем Сибири? Нет. История говорит нам, что русские люди пришли в эти края значительно раньше. Но его победы имели огромное значение для государственности и расширения границ Земли Русской. Именно Ермак разрушил планы атамана Кучума, сына Казахской орды, который планировал агрессивное вторжение на российские земли с их последующим разграблением.

Большая часть Сибирских городов своим существованием обязана именно казакам. В эти места приходили те, кто мог городиться нечеловеческой выносливостью, обладал природной смелостью, имел военную подготовку. Подходил ли кто-то на эту роль лучше казаков?

Любопытна история города Томска, который был заложен русскими казаками! А дело было так. В первые дни 1604 года к царю Борису Годунову с дарами и челобитной о принятии в состав Русского царства прибыл сам князь Тоян, глава эуштинских татар, которым требовалась срочная защита от вражеских племен. Царь Борис, обещав покровительство Тояну, приказал готовить экспедицию к берегам реки под названием Томь. Уже ранней весной 1604 года будущие томские казаки количеством около 100 человек, возглавляемые казачьим головой Гаврилой Ивановичем Писемским, а также его помощником Василием Фомичом Тырковым приплыли к месту основания Томска на дощаниках.

Эти смелые люди были вооружены пищалями — оружием, которое, мягко говоря, было далеко от идеала. Дальность его была весьма скромной. Точность также оставляла желать лучшего. Здесь их поджидали полчища воинственных племен киргизов. Нельзя было исключить появления калмыков, посягнувших на территории эуштинских татар.

В этой ситуации было необходимо по прибытии незамедлительно возвести крепость. И согласно одной из легенд она была построена из разобранных дощаников, на которых приплыли казаки. Так покорители Сибири «сожгли» за собой все мосты! Крепость венчали три искусно сделанные башни. «Строительных материалов» хватило на создание двух основательных стен. Вместо третьей (торцевой), на которую не доставало дерева разобранных судов, появился частокол, который отчетливо виден на рисунке.

Затем была отстроена церковь, где можно было возблагодарить Создателя за чудо. Это и были первые строения русского града Томска — нашего стратегического военного центра, обеспечивавшего безопасность приобретенного региона и храбро отражавшего набеги кочевников.

Отметим, что русским казакам, осваивавшим новые территории, было необходимо решать вопрос выживаемости в необжитых местах. И казаки уходили в леса, вступая в неравное противоборство со зверем и закидывая неводы, в которые попадала рыба.

Но как не хватало главного — ароматного русского хлеба и дымящейся каши! Дефицит клетчатки, который был вызван отсутствием этих продуктов, привел к росту заболеваемости цингой. Лишь тогда последовало письмо к Государю с просьбой прислать хлебного жалованья… Несмотря на все испытания, преграды и невзгоды казаки смогли закрепиться и выжить там, где не смог бы сделать этого никто другой.

Хочется верить, что придет день и первопроходцам земель, на которых сегодня стоит Томск, государевым слугам Гавриле Писемскому и Василию Тыркову, мужество и непоколебимость которых стали фундаментом для нового русского града, установят заслуженный памятник.

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