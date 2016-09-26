«Я — русский солдат»

Продолжая рассказ о баталиях Отечественной войны 1812 года, оставим ненадолго наших юных друзей, которые путешествуют по страницам славной Российской Истории, и… заглянем в киноархивы!

У замечательных фильмов ХХ столетия, повествовавших об отечественных войнах, грянувших в 1812 и 1941 годах, прослеживалась одна тенденция: враги России очень часто были представлены личностями невротичными, пытавшимися покорить землю русскую исключительно в силу своей опрометчивости и гипертрофированных амбиций. С экранов «вращали глазами» компенсирующий свои комплексы Наполеон и полубезумный фанатик Гитлер…

Но коснемся личности Бонапарта. Надо признать! Бразды правления французской армией на заре XIX столетия оказались в руках человека, который был одаренным военным стратегом. Изучив залежи специальной литературы того времени, Наполеон смог выработать свой уникальный подход, использованный им для реорганизации и совершенствования французских войск.

Краеугольным камнем его стратегии была система армейских корпусов, в каждом из которых был образован блестящий тандем пехоты, артиллерии и кавалерии, способных действовать автономно и наносить эффективные удары противнику.

Гений военного искусства Наполеон, прах которого сегодня покоится в гробнице из малинового кварцита в самом сердце Парижа, превратил французскую армию в несокрушимый молох! Эта военная махина была, несомненно, лучшей из когда-либо существовавших и могла в кратчайший промежуток времени концентрировать силу в направлении главного удара.

Именно этим обстоятельством объясняется тот факт, что продвижение Наполеона по российской земле было настолько стремительным. Враг России был коварен, но, отдадим ему должное, умен и талантлив.

Однако вероломству и коварству, рассудительности и опытности противника были противопоставлены единство русского народа, от мала до велика сплотившегося в борьбе с французом.

Смоленск! Хроника взятия французами этого города изобилует историями, которые повествуют нам о беспримерном мужестве русского человека, поднявшегося на борьбу с врагом. Невероятность происходившего давно превратила многие рассказы в настоящие притчи во языцех.

Взять, хотя бы, легенду о егерях, получивших приказ любой ценой удерживать силы противника у моста, который был частично разрушен артиллерией. На протяжении суток егеря вели непрерывный огонь, не давая французам ни малейшей возможность к продвижению.

Смеркалось. Выстрелы с русской стороны становились более редкими, но были всё еще точны! Бонапарт, войско которого несло потери, посчитал, что ему противостоит одно из самых серьезных и многочисленных стрелковых подразделений русской армии. Он пришел в бешенство и приказал задействовать мощнейшую артиллерию, что враз подавить противника!

И вот… отзвучал последний залп! Ответа от егерей, увы, не последовало. Отчаянные защитники моста сложили головы на поле брани. Было решено отложить переправу через поврежденный мост до рассвета. И ранним утром Бонапарт решил лично взглянуть на останки тех, кто так долго смог держать оборону!

Каково же было его удивление, когда среди сметенных пушечными залпами деревьев он увидел единственного егеря, который последние несколько часов, вооруженный одним лишь русским пехотным ружьем 1808 года, удерживал оборону. Скорострельность этого оружия в среднем равнялась 2-3 выстрелам в минуту, но при этом павший на поле брани егерь сумел на протяжении многих часов сдерживать натиск в тысячи раз превосходящего по силе врага.

Тоскливое предчувствие охватило Бонапарта. Едва уловимая судорога прошла по его лицу. Вдруг вспомнилось предсказание «сошедшего с небес» графа Сен-Жермена, который много лет назад вручил ему кольцо Соломона, наказав при этом никогда не посягать на пределы России. Но было поздно. Маховики истории стремительно вращались, набирая свои обороты… И запущены они были отнюдь не волею русских.

Наполеон скомкал перчатку и произнес свои легендарные слова:

«Это не люди, а львы. Это не Россия, а Африка!».

Что же известно нам об этом герое, удерживавшем армейскую громаду французов так долго? Увы, история не сохранила его имени. То был унтер-офицер одного из многочисленных егерских полков Смоленщины. Один из многих умерших за родину. Один из тех, кому было суждено не только пасть на поле брани, но и восстать из мертвых.

Ведь пройдет 130 лет (мгновение для истории!) и другой враг, облаченный в форму Вермахта, будет с невольным уважением взирать на последнего защитника Брестской крепости. Он попросил героя назвать свое звание, фамилию и подразделение. Ответом новым, прежним и будущим, если случится, захватчикам будут прозвучавшие слова: «Я — русский солдат».

В 1812 году именно славный русский город Смоленск стал одним из эпицентров роста благословенных патриотических настроений. Слово «ополчение» звучало из уст каждого человека вне зависимости от пола, возраста и принадлежности к сословию. Боролся каждый! В полный голос «говорили» пуля и штык, но иногда хватало и русского взгляда!

В истории остались сведения о подвигах не только тех, кто с оружием в руках был призван защищать Отчизну, но и представителей русского духовенства. Сегодня, приезжая в «город на семи холмах», мы восхищаемся великолепием Успенского собора, который расположен в центральной части Смоленска.

В те августовские дни 1812 года, когда наша армия оставила Смоленск, здесь бережно хранились русские святыни. Покусившимся на них мародерам решился противостоять лишь один человек — священник Никифор Адрианович Мурзакевич.

Насмехавшиеся над представителем русского духовенства французы принялись его избивать. В это время порог храма переступил Бонапарт. Взгляды великого французского Императора, находившегося на пике уготованных ему судьбою свершений, и униженного безоружного священника встретились.

Заглянувший в полные боли и отчаяния глаза Наполеон оглядел убранство церкви и… дыхание католика на мгновение перехватило от подлинного величия православного храма. Наступила тишина, в которой тихо прозвучал адресованный маршалу Мюрату короткий приказ Императора: «Мародеров изловить. Награбленное вернуть… У дверей выставьте стражу».

Следует отметить, что этот караул ожидала незавидная участь. Пройдет всего несколько месяцев и отступающая армия Бонапарта вновь окажется в Смоленске. Но в процессе стремительного бегства об этих французских «защитниках» старинной русской церкви попросту забудут, оставив «привилегию» снять караул казакам атамана Платова…

А пока французская армия всё еще победоносно шагает вперед, устремляясь к Москве. Потери русских доходят до 6 тысяч убитых и раненных. Михаил Богданович Барклай-де-Толли отдает приказ начать отступление, опасаясь, что переправа Наполеона вверх по Днепру сделает и без того плачевное положение русской армии, и вовсе отчаянным. Смоленск обречен на месяцы оккупации…

Однако в столице идет поиск спасительного решения! Император Александр I просит Михаила Илларионовича Кутузова принять на себя командование у Барклая-де-Толли, утратившего своей авторитет у народа, солдат и Государя.

Прибыв в расположение войск новый главнокомандующий одной фразой вселяет уверенность в победе стоящим перед ним солдатам: «Как можно отступать с такими молодцами?!» - искренне восклицает он. Ответом на эту реплику стал бравый солдатский клич, шелестом пронесшийся по рядам: «Приехал Кутузов! Бить французов!».

Нам, сегодняшним, порой кажется, что исход Отечественной войны 1812 года без в достаточной степени очевиден. Те, кто изучал Летопись Государства Российского по учебникам и кинолентам, возможно, полагают, что попытка Наполеона покорить Россию изначально была обречена на провал! Это не так…

И, отправляясь на «Каникулы в историю», мы постигаем истину. Для того, чтобы одолеть самую мощную из существовавших когда-либо французскую армию нам был необходим опытный полководец. Русский главнокомандующий, всем сердцем веривший в непобедимость русского солдата, который вчера, сегодня и завтра готов до последней капли крови сражаться за Россию. Таким человеком в славной истории России стал Михаил Илларионович Кутузов…

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