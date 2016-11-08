«Русские игры» или «Из-за острова на стрежень!»

О силе духа представителей русского казачества слагали легенды, песни и былины. Не менее интересным был процесс физического воспитания казака, в который была включена и «Русская игра»! Так именовались бои, которые предусматривали поочередное нанесение ударов в режиме «full contact». При этом били не только кулаком, но и ладонью, тыльной и наружной частью руки, а также плечом. Ведь цель удара была понятна, незатейлива и проста — свалить, подмять и затоптать чужестранца, посягнувшего на твой чертог. Так и случалось!

Давайте поспешим разочаровать тех, кто вырос на фильмах, посвященных всевозможным восточным единоборствам. «Русская игра», которой обучали казаков, бесконечно далека от каратэ, дзюдо и других «иноземных премудростей»! Нет в этом боевом искусстве красивых поз и стоек, напрочь отсутствуют деморализующие соперника выкрики, не увидишь здесь и «картинных» ударов, наносимых в стремительном полете над землей.

Всё это чуждо казаку! Но зато «в чести» у него была внезапность нанесения сокрушительного удара, который мог последовать из ничего не предвещавшей, и в чем-то даже «неуклюже-медвежьей» позы русского казака.

Шли годы, и «Русская игра» «обрастала» новыми хитростями и приемами, которые в рукопашном бою не оставляли шанса многим соперникам. Совершенствовавшаяся борьба постепенно превращалась в искусство, которое передавалось из поколения в поколения теми, кто был представителем казачества — поистине отважной и воинственной части населения русской земли. И «важнейшим из искусств» для казака было отнюдь не кино, а мастерство выживания! Впрочем, случайно ли мы коснулись темы кинематографа? Вовсе нет!

Известно ли Вам, что героем самого первого российского фильма стал казак, имя которого его известно каждому.

Речь идет о Степане Тимофеевиче Разине — поистине уникальной личности в истории русского казачества. Этот человек-легенда появился на свет в 1630 году. Исследователи ведут не мало споров о месте его рождения, все же, склоняясь к станице Зимовейской (территория современной Волгоградской области)

Страницы истории русского казачества хранят память о дне триумфального возвращения Степана Разина и его войска из Персиды, где он ограбил несколько городов и, воротившись, раздал жителям взятой Астрахани несметное количество золота, став подлинным народным героем в глазах обитателей этого города.

Легендарные слова Степана Разина: «Я пришел дать Вам волю!» — прозвучавшие у ворот стали для жителей русского города долгожданным паролем и аргументом куда более весомым, чем казачья сабля. Оценив добрую волю астраханцев, Степан Разин создал Казачий Круг на территории астраханского Кремля и даровал каждому из жителей право считаться казаками и следовать великим казачьим обычаям – избирать себе атамана, низложив власть царских воевод и митрополита.

«Пех или не пех? Вот в чем вопрос!»

А, тем временем, «городскую администрацию» ждала незавидная судьба! Утомленные гнетущей социальной несправедливостью жители Астрахани, ощутившие могущество казачьей силы, пришли в неистовство. Взгляды людей упали на башню Кремля.

Каждого из тех, в чьих руках еще вчера была судьба городских простолюдинов, подводили к самому краю башни и… взывали к толпе!

«Пех? Или не пех?!». Услышав возглас «Не пех!», казаки отводили потерявшего было надежду на спасение человека от края бездны. Но вот звучал единодушный крик «Пех!» - и к ногам астраханского люда падал тот, кто давеча был так опрометчив по отношению к нуждам и чаяниям своего народа…

Смотрите, смотрите! Человеку, которого дюжие казаки поднимают на башню, чуть более 50 лет. Дорогой красный кафтан, украшенный золотыми нитями, порван. Тоненький ручеек крови струится из уха. То был стольник, боярин и воевода, назначенный в Астрахань самим Государем — Иван Семенович Прозоровский.

- Братцы… Братцы…— бормотал он, растеряно вглядываясь лица, ведших его за руки казаков. Эти лица показались воеводе Прозоровскому словно высеченными из камня степными ветра — Что же это? Как же?!

Но дюжие руки подтолкнули его к краю башни. Прозоровский, прошедший через осаду Вильны и взятие Ковно, повидал многое. Но страх бесславной смерти, лютого, беспощадного убоя вдруг пронзил все его существо. Его тело била крупная дрожь… Он посмотрел вниз! И… среди толпы…увидел глаза Разина.

Скрестив руки на груди, надвинув шапку низко на брови, поигрывая могучими желваками, Степан Тимофеевич смотрел в лицо человека, который несколько часов назад приказал казнить его друга, соратника и парламентера, посланного к воеводе с предложением миром сдать Астрахань. Прозоровский вдруг осознал, что он смотрит в глаза своей собственной смерти и оцепенел…

— Пех или не пех?! – зычно крикнул над его ухом детина, державший его за руку…

И вдруг! В толпе воцарилась гробовая тишина. Прозоровскому стал слышен шелест сочной июньской листвы и пение птиц. Так ярко… Так прекрасно было все это. Совсем как много лет назад, в детстве.

На мгновение ему показалось, что где-то, отрешенная от творящегося вокруг мракобесия, поет свою нежную колыбельную младенцу какая-то астраханская женщина.

Но тут он посмотрел вниз и вновь увидел глаза Разина, который вышел впереди толпы на один шаг вперед и голосом, похожим на гром, произнес:

- Пех!

Иван Семенович упал лицом вниз, вокруг его тела медленно расплывалось озеро крови. И толпа, поглотившая свою главную жертву, сперва расступилась, а затем растеклась по ларькам, по базарам… тратить «разинские червонцы»

В залитый солнцем полдень у стен астраханской башни можно было увидеть зловещую картину. У тела поверженного астраханского воеводы, обнимая землю широко раскинутыми руками лежал воевода Прозоровский, поставленный самолично царем Алексеем Михайловичем… а Стенька Разин, не мигая смотрел, как лужа крови, вытекая из его размозженной головы достигает его сапог!

Из-за острова на стрежень

На простор речной волны

Выплывают расписные

Острогрудые челны.

На переднем Стенька Разин,

Обнявшись, сидит с княжной,

Свадьбу новую справляет

Он, весёлый и хмельной!

Так что же? Воеводы воеводами! Но убил ли собственноручно Степан Разин прекрасную персидскую княжну, гибелью которой заканчивается первый в мировой истории русский киношедевр?

Личность Степана Разина – своего рода! – прообраз Великой Русской Истории, которая не во всем, но во многом строилась и продолжает строиться на уникальных и неповторимых противоречиях. Нередко они пугают окружающий Россию мир!

Нежное чувство, которое охватило Степана Разина, когда он впервые увидел плененную дочь командующего персидским флотом (ту самую княжну!), возможно, было первым по-настоящему сильным чувством в жизни этого сильного 38-летнего мужчины, который пролил немало крови и смотрел в лицо смерти не раз и не два…

Но что есть любовь, если не слабость, которая делает тебя уязвимым? И мог ли атаман позволить этой слабости овладеть собой на глазах у тех, ради кого всего лишь два года спустя придется принять мученическую смерть на эшафоте? Ответ очевиден.

Многие историки сводят поступок Разина к банальному куражу и выходке, ключевым фактором которой стал винный хмель. Но, анализируя судьбу и жизнь донского казака Степана Тимофеевича Разина, можно понять, что, чувствуя на себе взгляды казаков, с которыми ему предстояло со дня на день бороться против 60-тысячного царского войска, он вряд ли мог поступить иначе.

Так ли уж отличается судьба Разина от многих поворотов и перипетий судьбы нашей страны, когда народ, населяющий Россию, вел себя, на первый взгляд, противоречиво, удивительно и… будем честны… беспощадно? И был ли выбор в эти исторические моменты у русского человека? Присмотревшись – вдруг! – понимаешь, что вопрос риторический.

До новых встреч!

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